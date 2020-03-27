В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

«У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголит истину», — цитирует Мещерякова РИА Новости.

Он также призвал внимательнее относиться к подобным новостям и отметил, что совета директоров не было и не будет в ближайшие недели.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Кокорин договорился с «Локомотивом» о трёхлетнем контракте.