Министр спорта Италии: прогнозы о возобновлении Серии А в мае были слишком оптимистичными

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора оценил свои слова о том, что сезон футбольной Серии А можно будет возобновить 3 мая.

«Прогнозы, которые заставили нас считать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или в мае, были слишком оптимистичными, учитывая развитие ситуации», — цитирует Спадафору Goal.com.

По его словам, в случае возобновления сезона матчи всё равно будут проходить без зрителей, хотя решение будет принимать Федерация футбола Италии.

«Федерация может принять решение отложить игры до конца лета, я слышал предложения об июле и августе», — добавил Спадафора.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Все спортивные соревнования в Италии приостановлены как минимум до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Коста нарушил правила самоизоляции.