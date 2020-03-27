Министр спорта Италии: прогнозы о возобновлении Серии А в мае были слишком оптимистичными
- Reuters
«Прогнозы, которые заставили нас считать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или в мае, были слишком оптимистичными, учитывая развитие ситуации», — цитирует Спадафору Goal.com.
По его словам, в случае возобновления сезона матчи всё равно будут проходить без зрителей, хотя решение будет принимать Федерация футбола Италии.
«Федерация может принять решение отложить игры до конца лета, я слышал предложения об июле и августе», — добавил Спадафора.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Все спортивные соревнования в Италии приостановлены как минимум до 3 апреля.
Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Коста нарушил правила самоизоляции.