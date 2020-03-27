Футболист «Ювентуса» Коста нарушил правила самоизоляции
- Reuters
Об этом сообщает The Daily Mail.
По информации издания, Аньелии намерен разобраться со всеми игроками «Ювентуса», которые покинули клуб во время эпидемии коронавируса.
21 марта Коста покинул расположение команды и вернулся в Бразилию.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Все спортивные соревнования в Италии приостановлены как минимум до 3 апреля.
Ранее сообщалось, что экс-президент «Ювентуса» подверг Роналду критике за поведение во время карантина.