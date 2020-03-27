Футболист «Ювентуса» Коста нарушил правила самоизоляции

Короткая ссылка
Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии, из-за чего может быть наказан президентом клуба Андреа Аньелли.
Футболист «Ювентуса» Коста нарушил правила самоизоляции
  • Reuters

Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, Аньелии намерен разобраться со всеми игроками «Ювентуса», которые покинули клуб во время эпидемии коронавируса.

21 марта Коста покинул расположение команды и вернулся в Бразилию.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Все спортивные соревнования в Италии приостановлены как минимум до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Ювентуса» подверг Роналду критике за поведение во время карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить