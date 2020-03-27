Футболист «Ювентуса» Коста нарушил правила самоизоляции

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии, из-за чего может быть наказан президентом клуба Андреа Аньелли.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, Аньелии намерен разобраться со всеми игроками «Ювентуса», которые покинули клуб во время эпидемии коронавируса.

21 марта Коста покинул расположение команды и вернулся в Бразилию.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Все спортивные соревнования в Италии приостановлены как минимум до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Ювентуса» подверг Роналду критике за поведение во время карантина.