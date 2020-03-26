Экс-президент «Ювентуса» подверг критике Роналду за поведение во время карантина

Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду за поведение во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

«В «Юве» всё стало сложнее, когда первым уехал Роналду, который сказал, что едет к своей матери, а затем показывает, как загорает у бассейна. В этот момент была сделана уступка Роналду, а затем Игуаин улетел к своей матери, ещё кто-то — и ситуация ухудшилась», — цитирует Джильи TuttoJuve.

По его мнению, игроки «Ювентуса» должны были остаться на карантине в клубе.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Все спортивные соревнования в Италии приостановлены как минимум до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что Роналду с агентом пожертвовали более €1 млн португальским больницам.