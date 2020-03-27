Боец ММА и депутат Монсон будет жить и работать в Уфе

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Депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон переедет на постоянное место жительства в Уфу.
Боец ММА и депутат Монсон будет жить и работать в Уфе
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Известный боец ММА будет тренировать детей по приглашению главы Башкирии Радия Хабирова.

«Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе. Делал это сознательно, потому что Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми… И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов», — написал Хабиров в своём официальном аккаунте в Instagram.

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