Боец ММА и депутат Монсон будет жить и работать в Уфе
- АГН «Москва»
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Известный боец ММА будет тренировать детей по приглашению главы Башкирии Радия Хабирова.
«Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе. Делал это сознательно, потому что Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми… И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов», — написал Хабиров в своём официальном аккаунте в Instagram.
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