Ярошик о проблемах ЦСКА: возможно, Гончаренко себя исчерпал

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением по поводу текущих проблем у московских армейцев.

На его взгляд, ответственным за неубедительные результаты команды в последнее время является наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

«Возможно, Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятёрке — не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась», — приводит слова Ярошика «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Радимов предложил провести сезон РПЛ — 2020/21 в один круг.