Радимов похвалил Собянина за методы борьбы с коронавирусом
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов положительно оценил борьбу с распространением коронавируса, проводимую мэром Москвы Сергеем Собяниным.
- РИА Новости
«Не знаю, как всем, а мне очень понравилось, как себя ведёт в это время Собянин», — написал бывший полузащитник сборной России в Twitter.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» выступил за изменение границ трансферных окон.
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