Радимов похвалил Собянина за методы борьбы с коронавирусом

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов положительно оценил борьбу с распространением коронавируса, проводимую мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Не знаю, как всем, а мне очень понравилось, как себя ведёт в это время Собянин», — написал бывший полузащитник сборной России в Twitter.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» выступил за изменение границ трансферных окон.