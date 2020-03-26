Кокорин: перенос Евро-2020 — большой плюс для меня

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Форвард «Сочи» Александр Кокорин считает, что перенос чемпионата Европы по футболу — 2020 на год позволит ему лучше подготовиться, чтобы получить вызов в национальную сборную России.
Кокорин: перенос Евро-2020 — большой плюс для меня
  • globallookpress.com

«В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет ещё много времени для того, чтобы тренироваться, играть, набирать форму. Черчесов всё по делу сказал: что если я буду нужен и буду в хорошей форме — тренеры пригласят. Было бы хуже, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной», — цитирует Кокорина официальный сайт РПЛ.

На счету 29-летнего футболиста 48 матчей и 12 голов за сборную России. В текущем сезоне Кокорин сыграл четыре игры за «Сочи», забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину.

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