Кокорин: перенос Евро-2020 — большой плюс для меня
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«В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет ещё много времени для того, чтобы тренироваться, играть, набирать форму. Черчесов всё по делу сказал: что если я буду нужен и буду в хорошей форме — тренеры пригласят. Было бы хуже, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной», — цитирует Кокорина официальный сайт РПЛ.
На счету 29-летнего футболиста 48 матчей и 12 голов за сборную России. В текущем сезоне Кокорин сыграл четыре игры за «Сочи», забил три гола и отдал две результативные передачи.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину.