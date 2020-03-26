Прядкин: мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что его организация следит за ситуацией вокруг распространения коронавируса.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом. Ближе к 10 апреля мы обсудим всё с клубами и РФС и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» выступил за изменение границ трансферных окон.