Прядкин: мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что его организация следит за ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Прядкин: мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом. Ближе к 10 апреля мы обсудим всё с клубами и РФС и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» выступил за изменение границ трансферных окон.

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