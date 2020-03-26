Глава ВФВ: в понедельник решим судьбу чемпионата России по волейболу

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о ситуации с внутренним первенством страны.
Глава ВФВ: в понедельник решим судьбу чемпионата России по волейболу
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«Мы постоянно мониторим ситуацию. Пока мы не давали рекомендации легионерам покидать страну, однако большинство уже покинуло Россию. Мы ждём от клубов официального мнения относительно продолжения чемпионата России. В понедельник выйдет официальная информация. Мы полностью опираемся на мнение клубов», — цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что волейболист «Зенита» Эрвин Нгапет излечился от коронавируса.

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