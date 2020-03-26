Россия уступила Австралии в борьбе за право проведения женского ЧМ-2022 по баскетболу

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Международная федерация баскетбола (FIBA) во время видеоконференции выбрала страну — хозяйку женского чемпионата мира — 2022.
Россия уступила Австралии в борьбе за право проведения женского ЧМ-2022 по баскетболу
  • РИА Новости

Решением Центрального совета FIBA право проведения женского чемпионата мира по баскетболу было отдано Австралии. Вторым главным претендентом на проведение турнира была Россия.

«Сегодня Центральный совет увидел две отличные презентации от сильных национальных баскетбольных федераций. Я хотел бы поздравить их с выдающейся работой, а также с теми усилиями и целеустремлённостью, которые они вложили в их заявки. Но страна-организатор может быть только одна, и в 2022 году это будет Австралия», — заявил президент FIBA Хамане Ньянг.

Ранее сообщалось, что бывший глава ФИБА Станкович умер в возрасте 94 лет.

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