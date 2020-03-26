Бучневич — о прилёте в Россию во время пандемии: меня в аэропорту никто даже не смотрел

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Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич заявил, что, когда он прилетел в Россию, в аэропорту никто не проверял, какая у него температура.
Бучневич — о прилёте в Россию во время пандемии: меня в аэропорту никто даже не смотрел
  • Reuters

«Меня в аэропорту никто даже не смотрел. По прилёте возле выхода было два человека в масках. Один спал, другой в телефоне играл. Вот и вся проверка. Думаю, что всё гораздо серьёзнее, чем считают в России. Вы же видели, как халатно поначалу отнеслись ко всему этому в Европе. И чем всё закончилось?» — цитирует Бучневича «Спорт-экспресс». 

В настоящее время в мире от пандемии коронавируса погибли более 19 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что хоккеист Бучневич не рассчитывал выступить на отменённом ЧМ-2020.

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