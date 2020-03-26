Нортуг допустил, что в ближайшие пять лет Россия будет доминировать в лыжных гонках

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг предсказывает России доминирование на мировой арене.
Нортуг допустил, что в ближайшие пять лет Россия будет доминировать в лыжных гонках
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«У россиян очень хорошая команда, постоянно появляются новые имена. Это очень важно — иметь в составе больших спортсменов, как Александр Большунов, к примеру. Молодежь видит, что можно стать победителем. Это дарит нам новые имена. Вполне возможно, что в ближайшие пять лет Россия будет доминирующей страной в лыжных гонках. Большинству сильных норвежцев уже много лет, так что — кто знает, что произойдёт», — приводит слова Нортуга Lenta.

Победителем Кубка мира-2019/2020 по лыжным гонкам является россиянин Александр Большунов.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Калинина изъявила желание перейти в сборную Белоруссии.

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