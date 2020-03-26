Мостовой рассказал, как переживает пандемию коронавируса

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что происходящее в мире вокруг пандемии коронавируса заставляет его испытывать стресс.
Мостовой рассказал, как переживает пандемию коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Конечно, неспокойно всё это воспринимаю. Все стараются не думать об этом, но не получается. Я обратил внимание, что люди друг друга бояться начали. Стараюсь себя успокаивать. Надеюсь, что всё это закончится. За ужином несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь. Здесь любой способ подойдёт. Я играю постоянно в хоккей, но уже полторы недели без спорта. Что делать, я даже не знаю», — цитирует РИА Новости Мостового.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России по футболу прерван как минимум до 10 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить