Мостовой рассказал, как переживает пандемию коронавируса

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что происходящее в мире вокруг пандемии коронавируса заставляет его испытывать стресс.

«Конечно, неспокойно всё это воспринимаю. Все стараются не думать об этом, но не получается. Я обратил внимание, что люди друг друга бояться начали. Стараюсь себя успокаивать. Надеюсь, что всё это закончится. За ужином несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь. Здесь любой способ подойдёт. Я играю постоянно в хоккей, но уже полторы недели без спорта. Что делать, я даже не знаю», — цитирует РИА Новости Мостового.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России по футболу прерван как минимум до 10 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.