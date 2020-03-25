FIAS запустила новый флешмоб против коронавируса

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Международная федерация самбо (FIAS) запустила новый флешмоб против распространения коронавируса.
FIAS запустила новый флешмоб против коронавируса
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте организации, в новом челлендже против коронавируса самбисты отрабатывают приёмы и бросают манекен с надписью COVID-19 и с короной на голове.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 420 тыс. заражённых коронавирусом, от болезни скончались более 18 тыс.

Ранее жена хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко показала, чем их семья занимается во время карантина.

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