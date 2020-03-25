СМИ: «Барселона» готова продать восемь футболистов

Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать восемь игроков в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, каталонцы намерены расстаться с хавбеками Иваном Ракитичем и Артуро Видалем. Отмечается, что чилийского игрока сине-гранатовые хотят включить в сделку по покупке форварда итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Кроме того, «Барселона» готова продать вратаря Нето, защитников Самуэля Юмтити и Эктора Фирпо, полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающих Мартина Брайтвайта и Антуана Гризманна, сделка по продаже которого может стать самой прибыльной.

Отмечается, что продажа перечисленных футболистов не является обязательной задачей действующих чемпионов Испании.

Ранее сообщалось, что скаут «Барселоны» заразился коронавирусом.