Ефимова сказала, как поддерживает форму в условиях коронавируса

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова ответила на вопрос, каким образом поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса.

«Пока открыт пляж, всё не так страшно. Начинаю с часовой пробежки, после чего возвращаюсь домой и делаю упражнения с собственным весом: отжимания, приседания с резинкой, скручивания на пресс. Сейчас сложно найти спортивный инвентарь. Проблематично даже заказать тот же фитбол, ведь магазины закрыты. Приходится обходиться подручными средствами. Скоро должна прийти беговая дорожка, заказанная на случай запрета выходить на улицу», — заявила Ефимова в интервью RT.

Ранее она призналась, что в Лос-Анджелесе закрыты все спортивные объекты.