Производитель хоккейной амуниции создал маску для защиты от коронавируса

Известный производитель хоккейной амуниции канадская компания Bauer создала защитную маску, которую можно использовать в борьбе с коронавирусом.

По словам вице-президента Bauer и специалиста по инновационным продуктам Дэна Буржуа, которые передаёт RDS, компания сама обратилась к правительству Квебека со своим проектом, для получения разрешения на её производство.

Он отметил, что идея создания маски появилась, когда руководители завода попросили своих специалистов по исследованиям и разработкам подумать, как внести свой вклад в борьбу с пандемией.

«У нас было несколько вариантов, но лучший вариант — проектирование защитных масок. Наши специалисты разработали формы для создания прототипов, которые мы подарили доктору, отцу одного из наших сотрудников. Мы хотели проверить уровень безопасности и комфорта нашего приспособления, которое напоминает маску, обычно используемую для выполнения сварочных работ. Мы усовершенствовали нашу защитную маску и прибыли с моделью, которую готовы производить. Модель одноразового использования. Но мы продолжаем опытно-конструкторскую работу, чтобы создать ещё один прототип, который будет использоваться постоянно», — добавил Буржуа.

Ранее сообщалось, что НБА и профсоюз игроков выделили $2 млн на борьбу с коронавирусом.