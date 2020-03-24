Черданцев: не вбиваю своё имя в поиске Google или «Яндекса»

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Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как относится к тому, что является одним из самых обсуждаемых комментаторов в России.
Черданцев: не вбиваю своё имя в поиске Google или «Яндекса»
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«Лучше быть обсуждаемым, чем не обсуждаемым. Игнор публики означает, что ты ей просто не интересен. Что касается полярности оценок, то я привык. Смирился с этим. Не погружаюсь в эту атмосферу, стараюсь отстраниться. Каждый сам решает, соприкасаться с ней или нет. Не вбиваю своё имя в поиске Google или «Яндекса», чтобы посмотреть, что пишут. Только жена иногда смотрит», — сказал Черданцев в интервью RT.

При этом он отметил, что супруга ничего не говорит ему по поводу того, что пишут в сети.

«На самом деле никакого ужаса нет. Не вижу никаких проблем, потому что это нормально. Есть разные мнения, но мир состоит не только из комментариев в сети. Но здесь либо должен принимать современный мир со всеми его чертами, либо заниматься чем-то другим», — добавил Черданцев.

Ранее Черданцев прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА.

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