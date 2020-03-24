В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм

Короткая ссылка
Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».
В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм
  • РИА Новости

«Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, и он не несёт в себе дискриминационного характера», — приводит слова Смертина «Чемпионат».

Он отметил, что на фото представлены игроки разных национальностей, а сам мультфильм в первую очередь про семью.

«Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», — добавил Смертин.

На коллаже изображён сам Дзюба, украинский защитник команды Ярослав Ракицкий, а также латиноамериканские футболисты Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. 

Ранее в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить