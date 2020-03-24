В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм
- РИА Новости
«Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, и он не несёт в себе дискриминационного характера», — приводит слова Смертина «Чемпионат».
Он отметил, что на фото представлены игроки разных национальностей, а сам мультфильм в первую очередь про семью.
«Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», — добавил Смертин.
На коллаже изображён сам Дзюба, украинский защитник команды Ярослав Ракицкий, а также латиноамериканские футболисты Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.
Ранее в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram.