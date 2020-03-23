В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».

«Изображения в посте представляют футболистов разных национальностей, включая самого Дзюбу, и к советскому мультфильму. Всегда надо быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, поскольку в футбольном контексте такие сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», — приводит слова FARE Sport24.

На фото изображён сам Дзюба, украинский защитник команды Ярослав Ракицкий, а также латиноамериканские футболисты Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.

Ранее Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях со Слуцким.