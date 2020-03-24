Фернандес признан автором самого красивого гола марта в РПЛ

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Гол защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в матче 20-го тура с екатеринбургским «Уралом» признан самым красивым в марте в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Фернандес признан автором самого красивого гола марта в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Гол Фернандеса в дополнительное время принёс ЦСКА ничью в матче с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Мяч Фернандеса лучшим избрали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики. 

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ.

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