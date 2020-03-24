Фернандес признан автором самого красивого гола марта в РПЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.
Гол Фернандеса в дополнительное время принёс ЦСКА ничью в матче с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Мяч Фернандеса лучшим избрали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.
🔥 Марио Фернандес – автор лучшего гола марта в #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
За него проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, а эксперты Российской Премьер-лиги выбрали гол Романа Еременко ✍🏻#ГолМесяца@rpl#ЦСКАpic.twitter.com/qW0mDOqAGd
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ.