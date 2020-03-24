Фернандес признан автором самого красивого гола марта в РПЛ

Гол защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в матче 20-го тура с екатеринбургским «Уралом» признан самым красивым в марте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter. Гол Фернандеса в дополнительное время принёс ЦСКА ничью в матче с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Мяч Фернандеса лучшим избрали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики. 🔥 Марио Фернандес – автор лучшего гола марта в #ТинькоффРПЛ



За него проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, а эксперты Российской Премьер-лиги выбрали гол Романа Еременко ✍🏻#ГолМесяца@rpl#ЦСКАpic.twitter.com/qW0mDOqAGd — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020 Ранее сообщалось, что Александр Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ.