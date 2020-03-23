Нобоа оценил выступления Кокорина за «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил восхищение уровнем выступлений за клуб арендованного у «Зенита» форварда Александра Кокорина.

«Супер, другого слова у меня нет. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня, постоянно выкладывается на 100%. Если человек умеет играть в футбол, то он может пропустить год и вернуться играть на том же уровне. Саша это доказал. Он вернулся к тренировкам, набрал форму и доказал, что он лучший. Для меня это супернападающий», — цитирует Нобоа Sport24.

Также полузащитник «Сочи» добавил, что хотел бы натурализовать Кокорина в сборную Эквадора, если бы была такая возможность.

Ранее Кокорин принял участие в челлендже с туалетной бумагой.