Абдулманап Нурмагомедов: пока вариантов нового места боя Хабиба с Фергюсоном нет

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ситуацию с проведением боя против американца Тони Фергюсона.

«Пока вариантов нового места боя Хабиба с Фергюсоном нет, мы ждём команды. Если бой всё же пройдёт при пустых трибунах, скажется ли это на Хабибе? А почему на нём это должно сказаться? Разве есть люди, у которых нервы крепче наших? Хоть под водой, хоть в космосе. Для Хабиба очень важно провести этот бой. Уже семь лет Фергюсон не проигрывает. Мы чувствуем, что должны остановить его. Коронавирус пока не задел Дагестан, там нет ни одного случая», — цитирует Нурмагомедова-старшего «РБ-Спорт».

В UFC намерены провести бой российского чемпиона с Фергюсоном, даже несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал неопределённость вокруг UFC 249.