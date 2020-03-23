Нурмагомедов — о неопределённости вокруг UFC 249: такого я себе не представлял

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределённость вокруг его боя против Тони Фергюсона.

«Мы с Абдуллой пашем, не можем понять, что происходит вообще. Где дерёмся, дерёмся ли вообще, а как насчёт весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — написал в Instagram.

Первоначально проведение турнира было запланировано на 18 апреля 2020 года в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса в Нью-Йорке ввели запрет на массовые мероприятия.

Ранее Хрюнов усомнился, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится весной.