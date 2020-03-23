Базаревич проходит карантин после возвращения из Европы

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич признался, что недавно вернулся из Европы, поэтому соблюдает двухнедельный карантин.

«Я вернулся из Европы недавно, был в нескольких странах. Теперь сижу на двухнедельном карантине. Скоро закончится», — цитирует Базаревича «Спорт-Экспресс».

Также главный тренер сборной России добавил, что не нужно игнорировать Олимпиаду, если Международный олимпийский комитет решит проводить её в 2020 году, невзирая на мировую пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, как спортивный мир переживает пандемию коронавируса.