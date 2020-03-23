Базаревич проходит карантин после возвращения из Европы

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич признался, что недавно вернулся из Европы, поэтому соблюдает двухнедельный карантин.
Базаревич проходит карантин после возвращения из Европы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я вернулся из Европы недавно, был в нескольких странах. Теперь сижу на двухнедельном карантине. Скоро закончится», — цитирует Базаревича «Спорт-Экспресс».

Также главный тренер сборной России добавил, что не нужно игнорировать Олимпиаду, если Международный олимпийский комитет решит проводить её в 2020 году, невзирая на мировую пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, как спортивный мир переживает пандемию коронавируса.

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