Экс-форвард сборной Нигерии Джордж погиб в автоаварии

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной Нигерии Ифеаньи Джордж разбился в ДТП.
Экс-форвард сборной Нигерии Джордж погиб в автоаварии

Как проинформировал аккаунт Нигерийской федерации футбола в Twitter, жертвой аварии также стал одноклубник нападающего по «Рейнджерс Интернешнл» Эммануэль Огбу. Вместе с ними погиб друг Джорджа — Этека Габриэл. Происшествие случилось близ Абуду, когда спортсмены возвращались в Лагос из Энугу, где квартирует эта команда.

Джорджу было 26 лет. В 2017 году он провёл два матча за национальную сборную.

Ранее сообщалось, что «Реал» подтвердил информацию о смерти бывшего президента клуба Санса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить