Экс-форвард сборной Нигерии Джордж погиб в автоаварии

Бывший футболист сборной Нигерии Ифеаньи Джордж разбился в ДТП.

Как проинформировал аккаунт Нигерийской федерации футбола в Twitter, жертвой аварии также стал одноклубник нападающего по «Рейнджерс Интернешнл» Эммануэль Огбу. Вместе с ними погиб друг Джорджа — Этека Габриэл. Происшествие случилось близ Абуду, когда спортсмены возвращались в Лагос из Энугу, где квартирует эта команда.

Джорджу было 26 лет. В 2017 году он провёл два матча за национальную сборную.

Ранее сообщалось, что «Реал» подтвердил информацию о смерти бывшего президента клуба Санса.