Тарасова назвала лучшего хореографа минувшего сезона в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Шэ-Линн Бурн, которая ставила программы Елизавете Туктамышевой, Евгении Медведевой и Нэйтану Чену, является лучшим хореографом прошедшего сезона.

«Для меня это однозначно Шэ-Линн Бурн. Она поставила в этом сезоне очень много номеров, которые мне нравятся, и прежде всего это программа Чена. Я аплодирую стоя. Браво! Мне очень приятно, что я видела развитие Шэ-Линн, когда она у меня каталась. Видела, как она учится слушать и слышать музыку. Она очень большая умница», — сказала Тарасова в интервью RT.

Ранее Тарасова выразила недовольство тем, что российские фигуристы катают показательные программы под западную музыку.