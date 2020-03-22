Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист выделил игроков своей команды: голкипера Маринато Гилерме, а также полузащитников Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука.

После 22-го тура «Локомотив» занимает второе место в чемпионате, набрав 41 очко.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи относительно назначения сербского специалиста Марко Николича новым главным тренером команды вместо Сёмина.