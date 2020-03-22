Тарасова недовольна, что российские фигуристы катают показательные программы под западную музыку

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила недовольство, что российские спортсмены катают свои произвольные программы под зарубежную музыку.
Тарасова недовольна, что российские фигуристы катают показательные программы под западную музыку
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу? Такое ощущение, что люди просто берут первую попавшуюся мелодию, которая нравится, и делают под неё одно и то же. Те же дорожки, что в программах, те же вращения», — заявила Тарасова в интервью RT.

Ранее она объяснила, почему считает Этери Тутберидзе лучшим тренером сезона.

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