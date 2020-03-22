Черышев показал, как тренируется в условиях карантина
- © Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
Видеозапись тренировки была опубликована в Twitter пресс-службы сборной России.
Команде напротив физкульт-привет 💪🏻— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2020
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Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома ⚽️ pic.twitter.com/tUArDL7k2l
Трое футболистов «Валенсии»: Эльяким Мангала, Эсекьель Гарай и Хосе Луис Гайия — заразились коронавирусом.
Ранее сообщалось, что скончался экс-президент «Реала» Лоренсо Санс.