Черышев показал, как тренируется в условиях карантина

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев показал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Черышев показал, как тренируется в условиях карантина
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Видеозапись тренировки была опубликована в Twitter пресс-службы сборной России.

Трое футболистов «Валенсии»: Эльяким Мангала, Эсекьель Гарай и Хосе Луис Гайия — заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что скончался экс-президент «Реала» Лоренсо Санс.

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