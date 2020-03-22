Черышев показал, как тренируется в условиях карантина

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев показал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за пандемии коронавирусной инфекции.

© Mutsu Kawamori/AFLO

globallookpress.com

Видеозапись тренировки была опубликована в Twitter пресс-службы сборной России. Команде напротив физкульт-привет 💪🏻

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Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома ⚽️ pic.twitter.com/tUArDL7k2l — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2020 Трое футболистов «Валенсии»: Эльяким Мангала, Эсекьель Гарай и Хосе Луис Гайия — заразились коронавирусом. Ранее сообщалось, что скончался экс-президент «Реала» Лоренсо Санс.