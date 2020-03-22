Алисон тренируется на базе «Ливерпуля», несмотря на карантин из-за коронавируса

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер продолжает тренировки на базе клуба, несмотря на карантин, введённый в Великобритании в связи с пандемией коронавируса.

«Клуб дал всем установку оставаться дома, однако в моём случае всё немного иначе, потому что я травмирован. Я не контактировал с одноклубниками, все находятся дома. Я взаимодействовал только с физиотерапевтом и тренером вратарей, занимался реабилитацией», — приводит слова Алисона Liverpool Echo.

Он отметил, что все участники тренировочного процесса соблюдают все рекомендованные меры предосторожности и личной гигиены.

Бразильский голкипер получит повреждение перед матчем с «Челси», который состоялся 3 марта.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен 13 марта. Предварительно, до 4 апреля. На момент паузы в турнире было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что в АПЛ могут доиграть сезон без зрителей.