СМИ: В АПЛ могут доиграть сезон без зрителей

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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант, при котором нынешний сезон, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, будет доигран при пустых трибунах.
СМИ: В АПЛ могут доиграть сезон без зрителей
  • Reuters

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, АПЛ подобное развитие событий считала неприемлемым, но в последние несколько дней ситуация изменилась. В первую очередь по причине финансового фактора. Если сезон не будет доигран, то АПЛ придётся вернуть £762 млн телекомпаниям, которые приобрели права на показ турнира.

Также руководство АПЛ полагает, что чемпионат может стать «силой добра» в условиях пандемии коронавируса. Считается, что присутствие футбола на телевидении поможет восстановить у жителей страны ощущение нормальной жизни.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 4 апреля.

Ранее Тимощук выразил мнение, что РПЛ нужно доиграть ради «законности» чемпионства «Зенита».

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