Тимощук считает, что РПЛ нужно доиграть ради «законности» чемпионства «Зенита»

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Тренер и бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук оценил возможность досрочного завершения Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за мировой пандемии коронавируса.
Тимощук считает, что РПЛ нужно доиграть ради «законности» чемпионства «Зенита»
  • РИА Новости

«Для того чтобы не было разговоров о справедливости признания чемпионом «Зенита» в случае остановки РПЛ, чемпионат надо доиграть. Из-за переноса Евро-2020 на 2021 год у нас времени более чем достаточно. Понятно, что мы говорим о выходе из сложившейся ситуации. Но судя по сообщениям СМИ, ситуация в месте возникновения первого очага инфицирования коронавирусом уже стабилизировалась. Надеемся на положительную тенденцию и в остальных странах, серьёзно затронутых пандемией», — приводит слова Тимощука РИА Новости.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первую строчку, опережая ближайших конкурентов на девять очков за восемь туров до финиша.

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