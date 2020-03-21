Тимощук считает, что РПЛ нужно доиграть ради «законности» чемпионства «Зенита»

Тренер и бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук оценил возможность досрочного завершения Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за мировой пандемии коронавируса.

«Для того чтобы не было разговоров о справедливости признания чемпионом «Зенита» в случае остановки РПЛ, чемпионат надо доиграть. Из-за переноса Евро-2020 на 2021 год у нас времени более чем достаточно. Понятно, что мы говорим о выходе из сложившейся ситуации. Но судя по сообщениям СМИ, ситуация в месте возникновения первого очага инфицирования коронавирусом уже стабилизировалась. Надеемся на положительную тенденцию и в остальных странах, серьёзно затронутых пандемией», — приводит слова Тимощука РИА Новости.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первую строчку, опережая ближайших конкурентов на девять очков за восемь туров до финиша.

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