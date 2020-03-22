«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента клуба Санса

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Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Лоренсо Санса, который скончался в возрасте 76 лет.
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента клуба Санса
  • Reuters

«Реал», его президент (Флорентино Перес — RT.) и совет директоров клуба скорбят в связи со смертью Лоренсо Санса. Они выражают глубочайшие соболезнования жене и детям, а также его друзьям», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Санс скончался в возрасте 76 лет. По информации Marca, он умер от коронавируса после госпитализации.

Санс занимал должность президента «Реала» с 1995 по 2000 год. Во время его пребывания на посту «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов, а также становился победителем чемпионата Испании и обладателем Кубка и Супекубка страны.

Ранее «Реал» подтвердил информацию о смерти бывшего президента клуба Санса.

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