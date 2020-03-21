Кудряшов ответил, хотел бы он вернуться в «Сочи»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ответил, хотел бы он оказаться на данный момент в «Сочи», который покинул зимой.

«Не хотел бы оказаться сейчас в «Сочи»? Рад за «Сочи», за ребят, кто остался в команде. Практически вся команда осталась. Но это уже период, который прошёл, и я думаю только об игре в нынешней команде», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Кудряшов в январе перешёл в «Антальяспор» после разрыва контракта с «Сочи». За новый клуб он провёл 11 матчей и сделал три результативные передачи.

Ранее Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции.