Кудряшов ответил, хотел бы он вернуться в «Сочи»
- РИА Новости
«Не хотел бы оказаться сейчас в «Сочи»? Рад за «Сочи», за ребят, кто остался в команде. Практически вся команда осталась. Но это уже период, который прошёл, и я думаю только об игре в нынешней команде», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
Кудряшов в январе перешёл в «Антальяспор» после разрыва контракта с «Сочи». За новый клуб он провёл 11 матчей и сделал три результативные передачи.
Ранее Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции.