«Витебск» в меньшинстве победил «Городею » в чемпионате Белоруссии по футболу
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Витебске, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Витебску» принёс автогол Александра Позняка, срезавшего мяч в ворота своей команды на 20-й минуте.
В компенсированное к первому тайму время хозяева поля остались вдесятером после удаления Максима Каленчука за перебор жёлтых карточек.
Несмотря на это, «Городея» не сумела отыграться, проведя весь второй тайм в большинстве.
Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата и Кубка Белоруссии по футболу.