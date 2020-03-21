«Витебск» в меньшинстве победил «Городею » в чемпионате Белоруссии по футболу

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«Витебск» одержал победу над «Городеей » в матче первого тура чемпионата Белоруссии по футболу.
«Витебск» в меньшинстве победил «Городею » в чемпионате Белоруссии по футболу
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Витебске, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Витебску» принёс автогол Александра Позняка, срезавшего мяч в ворота своей команды на 20-й минуте.

В компенсированное к первому тайму время хозяева поля остались вдесятером после удаления Максима Каленчука за перебор жёлтых карточек.

Несмотря на это, «Городея» не сумела отыграться, проведя весь второй тайм в большинстве.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата и Кубка Белоруссии по футболу.

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