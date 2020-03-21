Царукян считает, что у Фергюсона нет шансов в бою против Нурмагомедова

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян сделал прогноз на бой чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента Тони Фергюсона.
Царукян считает, что у Фергюсона нет шансов в бою против Нурмагомедова
  • AFP

«Считаю, что Фергюсон — стилистически удобный соперник для Нурмагомедова: у него нет нокаутирующего удара, нет страшного джиу-джитсу, что он сделает болевой или удушающий. Я не понимаю, за счёт чего он может выиграть. Может быть, рассечёт. Ну и что? Думаю, Хабиб не даст ему шансов», — цитирует Царукяна «Спорт-Экспресс».

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен возглавить турнир UFC 249. Изначально местом проведения боя должен был стать Бруклин, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Нью-Йорке вопрос об арене остаётся открытым.

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