Форвард «Баварии» Левандовски признался, что Рамос и Роналду звали его в «Реал»

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Польский футболист мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что звёзды мадридского «Реала» Серхио Рамос и Криштиану Роналду звали его в команду, а также объяснил, почему предпочёл остаться в Германии.
Форвард «Баварии» Левандовски признался, что Рамос и Роналду звали его в «Реал»
  • © Reuters

«Да, Роналду и Рамос звали меня в «Реал». Конечно, вы можете уехать в Испанию или другую страну, в другой топ-клуб, однако для меня это никогда не было самым важным. Там, где я сейчас нахожусь, я смог достичь своего максимального уровня результативности», — приводит слова Левандовски Bild.

Польский форвард выступает в «Баварии» с 2014 года.

Ранее сообщалось, будет ли признание чемпионами нынешних лидеров лиг справедливым решением УЕФА.

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