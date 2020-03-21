Форвард «Баварии» Левандовски признался, что Рамос и Роналду звали его в «Реал»
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«Да, Роналду и Рамос звали меня в «Реал». Конечно, вы можете уехать в Испанию или другую страну, в другой топ-клуб, однако для меня это никогда не было самым важным. Там, где я сейчас нахожусь, я смог достичь своего максимального уровня результативности», — приводит слова Левандовски Bild.
Польский форвард выступает в «Баварии» с 2014 года.
Ранее сообщалось, будет ли признание чемпионами нынешних лидеров лиг справедливым решением УЕФА.