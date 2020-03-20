Куман выразил надежду на то, что однажды возглавит «Барселону»

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Легендарный футболист «Барселоны» Рональд Куман, в настоящее время возглавляющий сборную Нидерландов, выразил надежду, что когда-нибудь станет главным тренером каталонского клуба.
Куман выразил надежду на то, что однажды возглавит «Барселону»
  • Reuters

«Ко мне обращались, но я отказал, потому что связан со сборной своей страны на два года. Через два года будет возможность заново оценить все аспекты работы. Я не мог покинуть сборную за несколько месяцев до крупного турнира. Я бы не сказал, что отказался из-за плохого положения «Барселоны». Она всегда имеет возможность выигрывать большие турниры. Там много хороших футболистов, возможность подписывать сильных новичков. Всем нравится «Барселона». Для меня не имеет значения, в какой момент приходить в команду. Я люблю «Барселону» и город. Надеюсь, однажды смогу тренировать эту команду», — приводит слова Кумана Marca.

В качестве футболиста голландец выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год.

Ранее сообщалось, что Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара.

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