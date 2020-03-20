Матыцин: считаю приостановку всех спортивных мероприятий единственно верным решением

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение приостановить на территории России все спортивные мероприятия и ограничить режим работы ДЮСШ в рамках борьбы с коронавирусом.

«С 21 марта Минспорт рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования на территории России, а также установить ограниченный режим работы ДЮСШ. Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Сегодня на первом месте для нас — здоровье людей. Мы должны не допустить распространения вируса», — сказал Матыцин в видеообращении в аккаунте Минспорта в Instagram.

Также министр спорта призвал спортсменов и звёзд шоу-бизнеса выкладывать в Сеть свои тренировки, чтобы помочь людям пережить карантин.

Ранее российский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов заявил, что в России сегодня два тренда — коронавирус и Александр Емельяненко.