Матыцин: считаю приостановку всех спортивных мероприятий единственно верным решением
- РИА Новости
«С 21 марта Минспорт рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования на территории России, а также установить ограниченный режим работы ДЮСШ. Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Сегодня на первом месте для нас — здоровье людей. Мы должны не допустить распространения вируса», — сказал Матыцин в видеообращении в аккаунте Минспорта в Instagram.
Также министр спорта призвал спортсменов и звёзд шоу-бизнеса выкладывать в Сеть свои тренировки, чтобы помочь людям пережить карантин.
Ранее российский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов заявил, что в России сегодня два тренда — коронавирус и Александр Емельяненко.