Двое испанских спортивных журналистов скончались от коронавируса

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Мировая пандемия коронавируса унесла жизни испанских спортивных журналистов Хосе Марии Канделы и Томаса Диас-Вальдеса.
Двое испанских спортивных журналистов скончались от коронавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Международная ассоциация спортивной прессы. 59-летний Кандела работал на Национальном радио Испании, а 78-летний Диас-Вальдес был директором издания General Motorpoint Networks Editores. Также на протяжении 30 лет он работал в газете AS. 

Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тыс.

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