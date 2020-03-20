Двое испанских спортивных журналистов скончались от коронавируса

Мировая пандемия коронавируса унесла жизни испанских спортивных журналистов Хосе Марии Канделы и Томаса Диас-Вальдеса.

Об этом сообщает Международная ассоциация спортивной прессы. 59-летний Кандела работал на Национальном радио Испании, а 78-летний Диас-Вальдес был директором издания General Motorpoint Networks Editores. Также на протяжении 30 лет он работал в газете AS.

Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тыс.