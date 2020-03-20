Сорокин: финал ЛЧ в Санкт-Петербурге — это, по сути, ещё один матч Евро-2021

Генеральный директор оргкомитета Евро-2021 Алексей Сорокин заявил, что не видит проблем в проведении в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов и континентального первенства в течение короткого промежутка времени.

«Операционно я никаких проблем не вижу. Инфраструктурные требования финала Лиги чемпионов сопоставимы с требованиями поединка плей-офф чемпионата Европы. Мы этот вопрос с УЕФА обсудили, никаких различий не нашли. По сути, это ещё один матч. Представьте, что у нас будет не три игры группового этапа, а четыре. Наши коллеги никаких проблем не видят и озабоченности не высказывали», — цитирует Сорокина «РБ-Спорт».

29 мая 2021 года финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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