Немецкий вирусолог: можете попрощаться с профессиональным футболом в 2020 году

Вирусолог Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Гамбурге профессор Йонас Шмидт-Шаназит поделился мнением о сроках возобновления массовых спортивных мероприятий на фоне мировой пандемии коронавируса.

«Профессиональный футбол в 2020 году? Можете с ним попрощаться. Нереалистично предполагать, что текущий сезон можно завершить. Вы видите ситуацию в Европе и с чем ещё предстоит столкнуться. Даже если вирус и не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно проводить. Потому что возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это означает, что мы говорим о сроках не раньше следующего года. Даже проведение матчей без болельщиков заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе посмотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые надо решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся лишь в самом конце», — цитирует профессора ndr.de.

В настоящее время от пандемии коронавируса в мире скончались более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по бадминтону отложен из-за коронавируса.