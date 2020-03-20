ЧЕ по водным видам спорта перенесён из-за коронавируса

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Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесён из-за угрозы распространения коронавируса.
ЧЕ по водным видам спорта перенесён из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN).

Изначально соревнования должны были пройти в Будапеште с 11 по 24 мая. Теперь ЧЕ, предположительно, пройдёт с 17 по 30 августа. При этом новые даты могут быть окончательно утверждены только в начале июня или в конце мая.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 20 марта число заражённых по всему миру превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались. 

Ранее сообщалось, что все волейбольные соревнования под эгидой ВФВ приостановлены до 10 апреля.

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