Все волейбольные соревнования под эгидой ВФВ приостановлены до 10 апреля

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил о приостановке соревнований под эгидой организации до 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Все волейбольные соревнования под эгидой ВФВ приостановлены до 10 апреля
  • Pixabay

«Наши соревнования приостановлены, на текущий момент — до 10 апреля. После этого совет ВФВ будет принимать дальнейшее решение», — цитирует Ярёменко РИА Новости.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее в волейбольном «Зените» заявили, что результат теста Эрвина Нгапета на коронавирус пока неизвестен. 

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