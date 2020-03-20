Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя
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«Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был: он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался — в аут ушёл. Пытался его вывести из себя тычками, захватами. Артём кипятился: «Молодой, аккуратнее». Разозлил его на свою голову», — цитирует Дивеева «Чемпионат».
По его мнению, «Уфа» тогда дважды пропустила из-за его ошибок. Он также признался, что потом не мог заснуть до пяти утра.
Дивеев перешёл из «Уфы» в ЦСКА в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом.