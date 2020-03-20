Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как в дебютном матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) во время выступления за «Уфу» пытался вывести из себя нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.
Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя
  • © pfc_cska
  • Twitter

«Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был: он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался — в аут ушёл. Пытался его вывести из себя тычками, захватами. Артём кипятился: «Молодой, аккуратнее». Разозлил его на свою голову», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

По его мнению, «Уфа» тогда дважды пропустила из-за его ошибок. Он также признался, что потом не мог заснуть до пяти утра.

Дивеев перешёл из «Уфы» в ЦСКА в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить