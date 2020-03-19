Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом
- РИА Новости
«Ребята, дорогие мои, всем привет. В это непростое время, в этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения и чтобы именно сейчас мы стали все едины, так как непростая ситуация, но, мне кажется, нельзя поддаваться панике», — сказал Дзюба на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте национальной команды.
Он призвал всех чаще мыть руки, меньше трогать лицо, стараться избегать скоплений людей, больше находиться дома, а также попросил проявить ответственность и выразил надежду, что футбол скоро возобновится.
Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.
Капитан сборной обратился ко всем нам. Очень важные слова, к которым стоит прислушаться ☝🏻#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/oHioYH64nN— Сборная России (@TeamRussia) March 19, 2020