Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом
  • РИА Новости

«Ребята, дорогие мои, всем привет. В это непростое время, в этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения и чтобы именно сейчас мы стали все едины, так как непростая ситуация, но, мне кажется, нельзя поддаваться панике», — сказал Дзюба на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте национальной команды.

Он призвал всех чаще мыть руки, меньше трогать лицо, стараться избегать скоплений людей, больше находиться дома, а также попросил проявить ответственность и выразил надежду, что футбол скоро возобновится.

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

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