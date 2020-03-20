Защитник «Сочи» Рами о коронавирусе: боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол

Короткая ссылка
Французский защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.
Защитник «Сочи» Рами о коронавирусе: боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол
  • © РИА Новости

«Чемпионат был приостановлен, и я думаю, что пауза продлится дольше, чем ожидается. Я слушаю врачей, у меня была возможность принять меры защиты, потому что в Сочи нет карантина, хотя у нас был совет от клуба избегать оживлённых мест», — приводит слова Рами RMC Sport

Он отметил, что ему сложно вернуться во Францию, так как практически везде введён карантин. 

«Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол. Это всё трудно, я скучаю по своим детям, но я собираюсь подождать, набраться терпения и посмотреть, что происходит», — добавил Рами.

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Он перешёл в «Сочи» в феврале этого года, но ещё не успел провести ни одного матча за новый клуб.

Ранее известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о досрочном завершении сезона РПЛ из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить