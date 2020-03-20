Защитник «Сочи» Рами о коронавирусе: боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.

«Чемпионат был приостановлен, и я думаю, что пауза продлится дольше, чем ожидается. Я слушаю врачей, у меня была возможность принять меры защиты, потому что в Сочи нет карантина, хотя у нас был совет от клуба избегать оживлённых мест», — приводит слова Рами RMC Sport.

Он отметил, что ему сложно вернуться во Францию, так как практически везде введён карантин.

«Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол. Это всё трудно, я скучаю по своим детям, но я собираюсь подождать, набраться терпения и посмотреть, что происходит», — добавил Рами.

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Он перешёл в «Сочи» в феврале этого года, но ещё не успел провести ни одного матча за новый клуб.

Ранее известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о досрочном завершении сезона РПЛ из-за коронавируса.