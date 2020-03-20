Билялетдинов о переносе турниров из-за коронавируса: важнее, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло

Известный тренер Ринат Билялетдинов рассказал, как затяжная соревновательная пауза из-за пандемии коронавируса может повлиять на футболистов.

«Все готовятся к чемпионату, определённым образом распределяется нагрузка, наигрываются связки. Теперь реализацию всего этого надо отложить на потом. Кто-то может подумать, что будет больше времени на подготовку, но в оттягивании тоже ничего хорошего нет. Можно «перегореть». Всем хочется играть, а тут такой вердикт. Но сейчас важнее не возобновление турниров, а чтобы всё это прошло, чтобы мировая экономика и жизнь в целом вернулись в прежнее русло», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

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